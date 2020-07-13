Шарий обвинил Нацкорпус в нападении на дом главы штаба его партии в Харькове

Представители партии «Национальный корпус» (организация создана на базе нацбатальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело) в Харькове напали на дом главы штаба Партии Шария, ранения получили два человека, заявил в понедельник глава партии Анатолий Шарий.

«Нацкорпус под прикрытием Национальной полиции совершил нападение на дом главы штаба Партии Шария в Харькове. Нападение произошло с использованием огнестрельного оружия, ранено два человека. Официальные представители Нацкорпуса взяли на себя ответственность за нападение», – говорится в заявлении Шария на странице его партии в Facebook.

По его слова, организация уже не в первый раз совершает нападения на людей в Харькове.

«Все нападения курируются офисом президента, вот уже с месяц Нацкорпус – личная гвардия [президента Украины Владимира] Зеленского. Несмотря на открытый терроризм, угрозы, попытки убийства и нападения, СБУ и МВД не задерживают руководство террористической организации», – написал Шарий.

Ранее Шарий заявил, что офис Зеленского якобы заказал его убийство.