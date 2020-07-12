В ХМАО за сутки зафиксировали 16 лесных пожаров

За минувшие сутки зафиксировано 16 лесных пожаров на площади более 2500 га в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В течение суток зарегистрировано 16 природных пожаров. Действующие: Березовский район, Хуранское участковое лесничество – на площади 15 га, Октябрьский район, Ун- Юганское участковое лесничество – 11,9 га, Советский район, Картопское участковое лесничество – 800 га, Советский район, Зеленоборское участковое лесничество – 1,3 тыс. га, Кондинский район, Карымское участковое лесничество – 75 га, Советский район, Самзасское участковое лесничество – 17,8 га, Советский район, Самзасское участковое лесничество – 10,7 га, Советский район, Самзасское участковое лесничество – 45 га, Березовский район, Сосьвинское участковое лесничество – 3 га», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В муниципалитетах региона из-за жары введен особый противопожарный режим.

Уточняется, что возгорание локализовано в Октябрьском районе, в Ун- Юганском участковом лесничестве на площади 16,5 га.

Шесть пожаров в Березовском и Советских районах уже ликвидированы. «Ликвидированные – Березовский район: Сосьвинское участковое лесничество – два пожара на площади 42 га и 30 га, Березовское участковое лесничество – 5 га. Советский район, Самзасское участковое лесничество – три пожара на 55,5 га, 38 га, 46 га», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в начале июля в связи с ухудшением пожароопасной обстановки в лесах Якутии глава региона Айсен Николаев ввел режим ЧС регионального характера.