Собянин назвал обнадеживающими первые итоги ЕГЭ

Первые итоги единого госэкзамена (ЕГЭ) обнадеживают с точки зрения качества перестроенного образовательного процесса в столичных школах во время распространения коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на телеканале «Россия 1».

«Москва оправилась, не могу сказать, что безболезненно, потому что можете себе представить: вся огромная образовательная машина, миллион учащихся, огромное количество педагогов, учителей. Мы не прекратили образовательный процесс, сказали, что он переводится в дистанционную работу. Представляете, как это сложно, при том, что Москва – один из самых продвинутых городов в этом отношении», – передает РИА «Новости» слова мэра.

Он также отметил, что с точки зрения качества, ЕГЭ во многом определяет, «как прошли этот год пандемии».

«Пока говорить рано, но первые итоги обнадеживают», – добавил Собянин.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что самый массовый Единый государственный экзамен по русскому языку прошел на высоком организационном уровне и без сбоев.