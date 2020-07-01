У 89-летнего Экклстоуна родился сын

Бывший промоутер «Формулы-1» 89-летний Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом – его 44-летняя жена Фабиана родила мальчика.

Ребенку дали имя Эйс. Роды проходили в Интерлакене в Швейцарии, где проживают Экклстоун и Фабиана. У Экклстоуна есть трое детей от двух первых браков, сообщает Sports.ru.

Отметим, что Экклстоун в прошлом году позитивно высказывался в адрес президента России Владимира Путина, заявив, что он должен управлять всей Европой, потому что является человеком слова.