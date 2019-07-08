Экклстоун захотел заслонить Путина от пули

Бизнесмен и бывший исполнительный руководитель чемпионата «Формула-1» Берни Экклстоун в интервью британской The Times в позитивном ключе высказался в адрес президента России Владимира Путина. Он считает, что российской лидер должен управлять всей Европой, потому что он человек слова.

«Если бы у кого-то был пулемет и он бы приготовился выстрелить в Путина, я бы встал перед ним», – заявил Экклстоун британскому изданию. Его слова приводит ИноТВ.

Экс-глава «Формулы-1» подчеркнул, что российский лидер является «хорошим человеком», который никогда бы не сделал чего-то, что не принесло бы людям пользы.

На вопрос о издания о Крыме британский бизнесмен коротко ответил, что президент Путин хотел объединить страну. Он также заявил, что не верит в причастность президента России к инциденту в Солсбери, ответственность за который британские власти безосновательно возложили на Москву.

Все обвинения в адрес Путина Экклстоун назвал выдумкой. «Он этого не делал. Он был бы слишком занят, чтобы беспокоиться о подобного рода вещах», – подчеркнул предприниматель.

«Я бы хотел, чтобы он управлял Европой. У нас никого нет, так что хуже быть не может. А он выполняет свои обещания», – добавил он.

В январе 2017 года Экклстоуна выгнали с поста главы «Формулы-1». Он руководил «Формулой» на протяжении 40 лет и сделал ее такой, как мы ее знаем сейчас – главной гоночной серией мира.

Экклстоун не первый год высказывается в пользу того, что Путин должен править Европой. Он также восхищался тем, как российский лидер «ведет дела» в Сирии.

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