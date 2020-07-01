В колонии в Ульяновской области обнаружили подкоп для побега

Сотрудники управления ФСИН по Ульяновской области обнаружили на территории одной из колоний в регионе подкоп для побега, сообщили в пресс-службе ведомства.

«30 июня в ИК-10 УФСИН России по Ульяновской области (…) сотрудниками УФСИН России по Ульяновской области совместно с сотрудниками учреждения на территории канализационно-насосной станции под основным ограждением был обнаружен замаскированный ухищренным способом подкоп, предназначавшийся для совершения побега», – сообщила РИА «Новости» представитель УФСИН.

В ведомстве уточнили, что попыток побега из колонии зафиксировано не было.

Представитель управления добавила, что в настоящее время в исправительной колонии проводятся оперативно-следственные мероприятия, материалы будут переданы в следственные органы.

Как сообщает информационный портал «ДимГрад 24», неизвестные на территории ИК-10 в Димитровграде сделали подкоп длинною 20 метров, на три метра выходящий за пределы последнего периметра ограждения колонии. По информации портала, на свободе заключенных должен был ждать гражданин, якобы готовивший им переход через границу Украины.