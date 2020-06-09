Дамаск объяснил новые санкции США провалом их агрессивного проекта в Сирии

Продолжая политику санкционного давления на Дамаск, США откровенно попирают права человека и международную законность, заявили в МИД Сирии.

«Усиление Вашингтоном жестоких и несправедливых санкций против сирийского народа является частью экономической войны, которую ведут США против Сирии», – передает ТАСС заявление МИД Сирии.

Дамаск подчеркнул, что новые санкции наложены в связи с тем, что провалился «агрессивный проект» США, а террористические группировки «понесли сокрушительное поражение».

«Эта американская политика не будет иметь успеха потому, что сирийцы останутся приверженными суверенитету своей страны, независимому политическому и экономическому решению», – заявили в МИД Сирии.

В России ранее заявляли, что американское присутствие является одной из проблем в борьбе с распространением коронавируса в Сирии. Отмечалось, что в ситуации с пандемией сирийская экономика задыхается от санкций.