Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом

Экс-мэр Екатеринбурга и бывший депутат Госдумы Евгений Ройзман заявил, что заразился коронавирусом.

«Несколько дней назад слегка уши заложило, и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес. Сам-то справлюсь», – написал Ройзман в Instagram.

Ройзман призвал жителей Екатеринбурга серьезнее отнестись к ситуации с коронавирусом.

«Рост пошел в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте!» – отметил он.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат после того, как инфекция была обнаружена у его первого заместителя Станислава Набоко.

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