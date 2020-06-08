Губернатор Нью-Йорка возложил на менеджмент полиции ответственность за погромы

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8 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 05:00  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Выборы в США разделили Европу на два лагеря

Маас обвинил Трампа в популизме Фото: Fabrizio Bensch/dpa/Global Look Press
Популист Дональд Трамп раскалывает американское общество, а новой сверхдержавой станет Китай. Столь неожиданно резкие заявления сделал глава немецкой дипломатии Хайко Маас, узнав о планах Вашингтона вывести часть американских войск из Германии. По мнению экспертов, тем самым Маас не только вмешался в американские выборы, но и совершил две характерные для европейцев ошибки. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Бунты преследовали Америку еще до основания США

Тимур Шерзад, журналист
Что же будет тогда, когда рано или поздно на выборах возьмут верх демократы, которые сегодня в открытую поддерживают погромщиков? «Глубинный народ» Америки уже сегодня понимает – совершенно точно ничего хорошего. Подробности...
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Михаил Кокшенов – наш Сильвестр Сталлоне

Дмитрий Дабб, кинокритик
Фильмы с ним содержат самые пошлые приметы самой подлой эпохи − малиновые пиджаки, валютных проституток, преклонение перед Америкой и готовность каждого обдурить каждого. Но самого дядю Мишу все-таки любили. Любили за дело. Подробности...
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Как нам обустроить Америчку

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сообщество русскоязычных иммигрантов в Америке и в прежние времена дружным назвать было нельзя. Разные уровни образования, разный опыт иммиграции. Но расовый вопрос переломил спину нашего верблюда окончательно, такой тюк он уже не вывезет. Подробности...
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    США − полицейское государство

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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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              Губернатор Нью-Йорка возложил на менеджмент полиции ответственность за погромы

              8 июня 2020, 04:59

              Текст: Антон Антонов

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              Плохая работа руководства полиции позволила преступникам устроить погромы в Нью-Йорке, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

              Он призвал не смешивать участников акций протеста и мародеров. Куомо сравнил их с разными сортами фруктов, передает ТАСС.

              Куомо не считает, что в погромах виноваты сами полицейские или демонстранты. Он считает, что «виной были менеджмент и расстановка полицейских».

              При этом Куомо, выступил против полного расформирования американской полиции, так как «без полиции начнутся погромы». 

              Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка по вопросам разведки и противодействия терроризму Джон Миллер в субботу взял на себя ответственность за допущенные массовые грабежи и вандализм, так как планы злоумышленников не выявили заранее.

              Куомо также заявил, что демонстрации могли ускорить распространение коронавируса в Нью-Йорке, который 8 июня приступает к первой фазе возобновления работы предприятий промышленности, торговли и услуг.

              Одними из последних слов Джорджа Флойда во время задержания были «я не могу дышать», он повторил их несколько раз. Теперь эти слова на транспарантах многих протестующих

              Напомним, прокурор нью-йоркского района Куинс Мелинда Катц отказалась инициировать уголовное преследование задержанных за нарушение комендантского часа, как и за несоблюдение безопасной дистанции между людьми.

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах и отказе американских генералов использовать армию против граждан США.

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