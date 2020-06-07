Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тыс. человек

В мире от коронавируса умерли уже более 400 тыс. человек, следует из данных университета Хопкинса.

По его данным, умерли от COVID-2019 400 тыс. 13 человек, вылечились 3 млн 94 тыс. 75 человек. Всего заражены 6 млн 910 тыс. 14 человек, передает РИА «Новости».

Больше всего смертей приходится на США – почти 110 тыс., Великобританию – почти 40,6 тыс., Бразилию – более 35,9 тыс., передает ТАСС.

Ранее в ВОЗ говорили, что существует явная угроза повторного всплеска коронавирусной инфекции, который может оказаться разрушительным.