Ученые придумали лечить коронавирус дешевым лекарством от изжоги

Ученые в поисках лекарства от коронавируса попробовали лечить пациентов дешевыми таблетками от изжоги и получили неожиданный результат, сообщили СМИ.

В журнале Gut вышла статья группы авторов, где они рассказывают об опыте применения фамотидина – дешевых таблеток от изжоги, язвы и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ученые не сообщили, как им пришло в голову давать это лекарство больным с коронавирусом, но полученными результатами делятся, передает телеканал «Царьград».

Десять пациентов со средним и легким течением COVID-19 получали фамотидин трижды в день в определенной дозе. Все испытуемые сообщили, что им стало значительно лучше через сутки-двое, но препарат они продолжали принимать: кому-то хватило пяти дней, кому-то потребовался 21. В среднем курс лечения занял 11 дней.

Исследователи отметили, что это средство доказало эффективность только для пациентов, которым не нужны госпитализация и облегчение дыхания в палате реанимации. Рекомендовать для широкого использования фамотидин пока нельзя.

Необходимо, чтобы он прошел клинические испытания как возможное лекарство от COVID-19. Причем экспериментальное лечение должно быть назначено гораздо большему числу заболевших, чем десять человек.

За последние сутки в России выявлено 8855 новых случаев коронавируса в 84 регионах». При этом 36,9% из них не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. Полностью выздоровели 8708 человек. Накануне, 5 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8726. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 129.

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