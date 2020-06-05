В мире собрали 9 млрд долларов на вакцины

Участникам международного онлайн-саммита по иммунизации удалось собрать 8,8 млрд долларов на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступавший хозяином мероприятия.

Такой итог саммита позволит обеспечить массовую вакцинацию от различных заболеваний во многих странах мира и спасти 78 млн детей,пишет «Коммерсант». Россию на онлайн-мероприятии с участием многих мировых лидеров представлял министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Нам пообещали фантастическую сумму в размере 8,8 млрд долларов», – объявил Джонсон, закрывая саммит по вакцинации. Политик, сам переболевший коронавирусом, призвал участников виртуальной встречи «начать новую эру в сотрудничестве в области здравоохранения», а чтобы мировым лидерам было понятнее, привел пример: «Точно так же, как у нас есть крупные военные альянсы, такие как НАТО, в рамках которого страны сотрудничают для выстраивания военной безопасности, нам сейчас нужен похожий дух сотрудничества и коллективной защиты от болезни».

1,6 млрд из 8,8 млрд долларов выделил фонд Билла и Мелинды Гейтс. Основатель Microsoft, неожиданно ставший главным героем теорий заговора вокруг пандемии коронавируса, и сам коротко взял слово в ходе конференции. «Мы переживаем уникальный момент в истории человечества: никогда еще больше людей не осознавали важность вакцинации», – заявилон.

Все собранные средства пойдут на финансирование работы до 2025 года Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) – международной организации со штаб-квартирой в Женеве, основанной в 2000 году.

Глава Минздрава Михаил Мурашко выступил с полутораминутным заявлением на английском языке. Поблагодарив организаторов и приветствовав инициативу GAVI, он признал, что пандемия «нарушила сложившийся порядок реализации программ иммунизации населения», но Россия справляется и «продолжает в нынешних условиях плановую вакцинацию, обеспечивая, как и раньше, иммунизацию 96% новорожденных и детей». Кроме того, добавил министр, Россия поддерживает некоторые другие страны и сотрудничает с международными организациями.

Между тем о будущей вакцине от коронавируса участники онлайн-встречи практически не говорили. Точнее, упоминали ее как само собой разумеющееся, упирая на то, что необходимо сделать до или после того, как появится вакцина от COVID-19.