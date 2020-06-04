Ветеранам в Приамурье разрешили не возвращать полученные к 75-летию Победы деньги

Ветеранам боевых действий на острове Даманский из Амурской области, которым Пенсионный фонд выплатил деньги к 75-летию Победы, а после попросил вернуть, не придется этого делать, заявили в региональном законодательном собрании.

Пресс-служба заксобрания сообщила со ссылкой на слова председателя парламента Вячеслава Логинова, что «выплаты, которые ветераны боевых действий на острове Даманский получили ко Дню Победы, останутся у них», передает РИА «Новости».

«Пенсионный фонд никаких судебных исков к ним предъявлять не будет. В ближайшее время мы, законодательное собрание, совместно с правительством области и отделением ПФР проработаем варианты решения проблемы и вопрос закроем», – добавили в пресс-службе.

В конце апреля региональное отделение Пенсионного фонда России в соответствии с указом президента перечислило ветеранам-даманцам единовременные выплаты по 50 и 75 тыс. рублей, но в мае признало свои действия ошибочными и разослало уведомления с просьбой вернуть деньги. Прокуратура региона начала проверку. При этом что некоторые ветераны уже вернули деньги в полном объеме.

В Приамурье проживают более 50 ветеранов, воевавших на острове Даманский.