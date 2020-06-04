При строительстве Crew Dragon использовали российские детали

При строительстве корабля Crew Dragon компания Илона Маска SpaceX использовала российские комплектующие, обеспечившие успешную автоматическую стыковку корабля со МКС, рассказал эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.

«Удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе – в Ракетно-космической корпорации «Энергия», – рассказал Лукашевич, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что благодаря этому Crew Dragon может стыковаться к российскому сегменту.

Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel написала о том, что Илон Маск и его SpaceX переняли концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос «у русских». Эксперты в России оценили эти сообщения.

Во вторник Роскосмос выразил искреннюю радость за коллег из НАСА, которым в минувшие выходные удалось в штатном режиме провести запуск корабля Crew Dragon и его стыковку с Международной космической станцией (МКС). Более того, российское и американское космические ведомства обсуждают возможность взаимного предоставления мест на кораблях для полетов на МКС.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз».

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