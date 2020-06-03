Эксперты оценили сообщения СМИ о «русском следе» в кораблях Маска

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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»

Отсутствие ДОН не угрожает непосредственно российским национальным интересамФото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images/Global Look Press
«Мы оказываемся в опасной зоне: старых договоренностей уже нет, а новых еще нет. Трамп не очень представляет, насколько это опасно. Новый Карибский кризис вполне вероятен», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД дипломат Андрей Бакланов. Он рассказал о том, какими дипломатическими и военными мерами России следует ответить Америке на односторонний выход из Договора по открытому небу. Подробности...
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«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»

У экспертов возникли сомнения по поводу материалов, из которых сделан корабль Crew DragonФото: NASA TV/Xinhua/Global Look Press
«Мы знали, что американцы сделают этот корабль – Crew Dragon. Они смелые ребята, но избранный ими путь – коварный. В корабле много недоработок», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт СССР Александр Александров, комментируя первый в истории пилотируемый полет на коммерческом корабле на орбиту. Где кроется слабость детища Илона Маска, ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Crew Dragon? Подробности...
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Лукашенко угрожает майдан

Акция оппозиции в Белоруссии выглядела странно, но в Белоруссии любая акция оппозиции выглядит странноФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Интрига обнаружилась там, где ее быть, казалось бы, не может − на выборах президента Белоруссии. Лукашенко теряет былую популярность, чувствует это и ревнует к своему народу − белорусы стали выражать поддержку альтернативным кандидатам, о которых прежде мало кто знал. В Минске подчеркивают, что «майдана» не допустят, но явно его побаиваются − и не только его. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Никита Хрущев – лучший правитель СССР

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Сегодня исполняется 60 лет дипотношениям СССР и революционной Кубы. Зачинал эти отношения Хрущев. В Гаване Никиту Сергеевича помнят и любят. И напоминают нам, что мы Хрущева тоже должны любить и помнить. Подробности...

«Собачья» нефть Urals внезапно стала очень человеческой

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Неожиданный эффект от кризиса перепроизводства на нефтяном рынке: российский высокосернистый сорт нефти Urals теперь торгуется с премией относительно более легкой и подразумевавшейся в прошлом более качественной европейской марки Brent. Подробности...

Что будет, если России не будет

Георгий Зотов, писатель
Однажды Россия взяла да исчезла. Ну, в общем, так случилось. И весь мир впал в депрессию. Потому что теперь страны стали плохо жить сами по себе, а не по причине козней русских. Подробности...
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              Эксперты оценили сообщения СМИ о «русском следе» в кораблях Маска

                 3 июня 2020, 14:16
              Фото: SpaceX/Global Look Press
              Текст: Наталья Макарова

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              «Формально первый отдельный грузовой корабль появился в России. При этом беспилотные испытания американского корабля «Gemini» прошли раньше, чем у «Прогресса», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области космоса Иван Моисеев. Так он прокомментировал подозрения немецких СМИ в том, что Илон Маск перенял концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос «у русских».

              «Концепцию возить грузы и людей отдельно придумали очень давно. Идея простая: если идут интенсивные грузопотоки, то разумно, что к перевозке людей предъявляются одни требования, а к перевозке грузов – другие. Считать это прорывом или чисто русским изобретением нельзя», – сказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

              «Формально, конечно, первый отдельный грузовой корабль «Прогресс» появился в России. При этом беспилотные испытания американского корабля «Gemini» можно рассматривать как полеты «грузовиков». И они появились раньше, чем «Прогресс», – отметил Моисеев.

              В свою очередь членкор Российской академии космонавтики Андрей Ионин также считает, что журналисты Der Tagesspiegel «заблуждаются».

              «Такое разделение продиктовано принципом разных требований: человека надо доставить в космос быстро и безопасно, а груз – дешево и вовремя. Исходя из этих соображений потоки лучше разделить, что подтверждается решениями и Сергея Королева, и Илона Маска», – сказал Ионин газете ВЗГЛЯД.

              В то же время эксперты согласились с мнением гендиректора НПП «Звезда» Сергея Позднякова, сравнившего российский «Союз» с военным самолетом, а Crew Dragon – с дорогой яхтой, которая неизвестно как поведет себя в случае «шторма». 

              «Союз» действительно минималистичен, но его военный стиль продиктован военным происхождением.

              А вот Crew Dragon очень просторный и комфортный. Там экраны-touchpad вместо ручек управления. Он похож на что-то комфортное и роскошное, чего раньше не было», – отметил Моисеев.

              «Что касается вопросов безопасности – первый запуск Crew Dragon отменили не из-за плохой погоды, а из-за того, что по трассе полета могли быть штормовые условия. Но за 60 лет космонавтики Dragon стал девятым пилотируемым кораблем. Те требования по безопасности, которые от SpaceX потребовало NASA, были беспрецедентно жесткие и не идут ни в какое сравнение с тем, что было раньше», – заключил эксперт.

              Накануне немецкая газета Der Tagesspiegel написала о том, что Илон Маск и его SpaceX переняли концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос «у русских». 

              «Принципиально иначе (и принцип подсмотрен у русских) в новой «постшаттловской» концепции американцев предусмотрено разделение перевозки людей и материалов. Раньше космические челноки могли (и должны были) перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», – сказано в тексте, в котором указано также на то, что «русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей».

              Ранее во вторник Роскосмос выразил искреннюю радость за коллег из НАСА, которым в минувшие выходные удалось в штатном режиме провести запуск корабля Crew Dragon и его стыковку с Международной космической станцией (МКС). Более того, российское и американское космические ведомства обсуждают возможность взаимного предоставления мест на кораблях для полетов на МКС. Не исключено, что и россияне будут добираться на орбиту при помощи ракет компании SpaceX, частной фирмы миллиардера-изобретателя Илона Маска.

              Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз».

              Напомним, во вторник летчик-космонавт СССР Александр Александров, комментируя первый в истории пилотируемый полет на коммерческом корабле на орбиту, рассказал о том, надежны ракеты и пилотируемые корабли фирмы SpaceX.

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