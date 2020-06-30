Устроившего скандал в ижевском аэропорту экс-замглавы Минпромторга оштрафовали

Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал бывшего заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по административному делу о хулиганстве в аэропорту, сообщили в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Рассмотрение дела неоднократно переносилось – в основном, из-за мер по коронавирусу и желания Овсянникова присутствовать на заседании. Во вторник, как рассказали в суде, экс-чиновник вновь не явился на слушание. Дело о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка, было рассмотрено в его отсутствие, передает РИА «Новости».

«Установлено, что 5 апреля 2020 года в здании аэровокзала аэропорта города Ижевска в присутствии посторонних лиц Овсянников громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью, вёл себя вызывающе и агрессивно, на неоднократные замечания сотрудников аэропорта и полиции не реагировал, не выполнил законное требование сотрудника полиции, находившейся при исполнении служебных обязанностей, прекратить противоправные действия, демонстративно нарушал общественный порядок, проявляя полное неуважение к обществу», – сказали в пресс-службе.

Адвокат Овсянникова ссылалась на «отсутствие противоправного поведения со стороны своего подзащитного и наличие конфликтной ситуации, которую нельзя квалифицировать в качестве нарушения общественного порядка», и просила суд прекратить производство по делу в связи с отсутствием в действиях Овсянникова состава вменяемого правонарушения.

«Изучив материалы дела и исследовав собранные доказательства, суд пришёл к выводу, что вина Овсянникова нашла своё полное подтверждение. Суд признал Овсянникова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 КоАП РФ, и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. Постановление суда в законную силу не вступило», – сказали в пресс-службе.

Напомним, в апреле Овсянников в аэропорту Ижевска отказался показывать билеты и документы после того, как несколько раз сработала рамка металлоискателя, и устроил скандал. Сам он объяснял свое поведение тем, что «впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт». Овсянников утверждал, что все требования сотрудников авиационной безопасности им были выполнены.

После этого министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Овсянников не будет продолжать работу в ведомстве, и разделил позицию «Единой России», исключившей Овсянникова из партии.

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова, подписав распоряжение от 23 апреля с формулировкой «в связи с сокращением этой должности».