Пропавший в Красноярске шестилетний мальчик найден мертвым

Поисковики обнаружили тело пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика, сообщил отряд «Лиза Алерт».

«Найден, погиб», – передает ТАСС сообщение отряда.

Тело ребенка обнаружили в водоеме, сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства, в том числе и личность мальчика, сообщили в городском отделе полиции.

По данным регионального главка МВД, мальчик вышел из дома 2 июня в 19.00 и не вернулся, его родственники обратились в полицию. В поисках участвовал и сотрудники полиции, и волонтеры.

Напомним, в понедельник в Красноярском крае в заброшенном пожарном колодце было обнаружено тело 12-летней девочки, которая пропала накануне.