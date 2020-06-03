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НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп для усмирения погромщиков вызвал боевую авиацию
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Ни люди, ни врачи, ни больницы не должны становиться жертвами перераспределения полномочий. Если человек болен, и болен серьезно, ему все равно, в какой больнице он будет лечиться, в чьем подчинении эта больница будет находиться. Подробности...
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Погромщики помогают элитам заработать на коронавирусе
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
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