В Южной Осетии 1 июля объявили нерабочим в связи с голосованием по Конституции России

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил 1 июля нерабочим днем в республике связи с голосованием по поправкам к Конституции России.

«В связи с проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации постановляю: установить в Республике Южная Осетия 1 июля 2020 года нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы», – говорится в указе главы республики, текст которого передает ТАСС.

Большинство граждан Южной Осетии – более 90% – имеют российское гражданство.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек. Явка составила 37,2% от числа избирателей. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

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