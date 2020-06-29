Песков анонсировал двусторонние переговоры Путина и Лукашенко

Во вторник президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двустороннюю встречу в рамках мероприятий по открытию Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Подтверждаем», – ответил Песков на вопрос о возможных переговорах, передает РИА «Новости».

Ранее Кремль сообщил, что Путин и Лукашенко посетят Тверскую область 30 июня, где примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.

Песков уже говорил, что у президентов России и Белоруссии будет возможность пообщаться, если белорусский лидер приедет на церемонию открытия мемориала Советскому солдату во Ржев.