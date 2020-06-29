Кремль анонсировал участие Путина и Лукашенко в открытии мемориала во Ржеве

Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетят Тверскую область 30 июня, где примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату, заявила пресс-служба Кремля.

«30 июня президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примет участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату», – сообщается на сайте Кремля.

Мемориал Советскому солдату, расположенный у деревни Хорошево в Ржевском районе Тверской области, установлен на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Проект реализовывало Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства, Минкультуры и правительства Тверской области.

По итогам открытого международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение победил проект скульптора Коробцова и архитектора Фомина – 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведенная на 10-метровом насыпном кургане.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Лукашенко, скорее всего, примет приглашение Путина посетить 30 июня Тверскую область. Также, по словам белорусского министра, там пройдет двусторонняя встреча.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что у президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будет возможность пообщаться, если белорусский лидер приедет на церемонию открытия мемориала Советскому солдату во Ржев 30 июня.