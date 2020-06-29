Ливийские племена захотели открыть в России счет для средств от продажи нефти

Верховный совет шейхов и старейшин племен Ливии планирует открыть в российском банке счет для распределения прибыли от продажи нефти между всеми ливийцами, сообщил вице-председатель совета ас-Сенуси аль-Халик.

По его словам, ливийские племена выступают против поступления всех средств от добычи нефти правительству национального согласия. Это стало одним из главных поводов для блокировки работы нефтяных месторождений, передает РИА «Новости».

«Более того, мы предлагали международному сообществу открыть новый банковский счет, на который будет поступать вся прибыль от продажи ливийской нефти. Я хотел бы, чтобы этот счет был открыт в России, чтобы все средства от продажи нефти были на этом счету и затем распределялись в равной степени между тремя регионами Ливии», – заявил аль-Халик.

Он добавил, что эти средства могут быть использованы на развитие системы здравоохранения, образование и инфраструктуру Ливии.

Также аль-Хальки уточнил, что открытие банковского счета обсуждается на переговорах с ООН и международным сообществом, однако мы хотим, чтобы Россия сыграла большую роль, чем сейчас, в этом вопросе».

В январе Национальная нефтяная компания Ливии объявила чрезвычайное положение из-за остановки экспорта нефти из пяти портов. Компания заявила, что глава Ливийской национальной Армией Халифа Хафтар якобы дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

NOC объявила ситуацию форс-мажором и заявила о невозможности выполнения своих контрактных обязательств.

7 июня Ливийская национальная нефтяная компания объявила о возобновлении добычи нефти на крупнейшем месторождении Шарара.