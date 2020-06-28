В «Норникеле» раскритиковали решение обогатительной фабрики в Норильске о перекачке отходов

Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища, сообщила в воскресенье пресс-служба «Норникеля».

«В воскресенье для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища, руководство Талнахской обогатительной фабрики приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию. Таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Уточняется, что ответственные лица отстранены от исполнения обязанностей. На данный момент угрозы утечки отходов производства нет.

Ранее появилась информация, что в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля» в Норильске остановлена утечка отходов – утверждалось, что несанкционированная перекачка стоков в тундру якобы велась длительное время.

Позднее стало известно, что слив отходов с Талнахской обогатительной фабрики «Норникеля» в Норильске произошел в связи с резким ростом уровня воды в отстойном пруду из-за гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и ливня.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД