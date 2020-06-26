В Находке полиция пресекла подкуп против поправок в Конституцию

Полиция Находки задержала человека, который, по информации СМИ, занимался подкупом избирателей, сообщил начальник полиции города Вадим Трущенко.

Накануне Telegram-каналы Приморья распространили информацию о том, что в Находке идет подкуп избирателей. По данным блогеров, по городу активно перемещалась темная Toyota Verossa и предлагала людям по 400 рублей за голосование против поправок в Конституцию, передает «Восток-Медиа».

По словам начальника полиции Находки Вадима Трущенко, в настоящее время идет проверка поступившей информации.

«Действительно, из СМИ мы получили информацию о том, что по городу перемещается темная машина. Мы задержали водителя, он рассказал, что по своей инициативе решил призвать людей пойти на выборы. Мы устанавливаем тех, с кем он успел пообщаться, нарушителю грозит административное наказание», – рассказал Трущенко.

Ранее жители Приморского края прокомментировали возможность голосования по поправкам в Конституцию на открытом воздухе. По их мнению, это не только позволяет выразить свое мнение в полном соответствии с законом, но и выдержать санитарно-эпидемиологические требования.

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