Российский траулер сняли с мели у берегов Норвегии

Два буксира у берегов Норвегии сняли с мели российский рыболовный траулер «Кокшайск», на борту которого находились 35 человек, и ведут в Тромсе для водолазного осмотра, сообщили в морском спасательном координационном центре Мурманска.

«Сегодня (в пятницу) рано утром траулер снят с мели двумя буксирами. Его ведут в Тромсё для водолазного осмотра», – сообщил РИА «Новости» источник.

В четверг российский траулер с 35 членами экипажа на борту сел на мель недалеко от норвежского города Тромсе на севере страны. Отмечалось, что судно дало течь, с которой команда справилась самостоятельно. СУ на транспорте СК России начало свою проверку.