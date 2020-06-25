Дипломаты рассказали, как будут спасать севший на мель российский траулер в Норвегии

В проведении операции по спасению севшего на мель у Норвегии российского траулера «Кокшайск» нет нужды, моряки и спасатели ждут прилива, сообщили в генконсульстве России в Киркенесе.

«Мы связались с главным спасательным центром Северной Норвегии, где нам пояснили, что вода сильно отошла и корабль просто стоит на мели, но к 15.00 по местному времени (16.00 мск) она [как ожидается] поднимется и они уйдут в воду. К нашему кораблю подойдет корабль береговой охраны Норвегии и поможет ему», – цитирует ТАСС консульство.

Капитан подтвердил, что с экипажем все нормально, в спасательной операции нет необходимости, заверили в дипмиссии. Там добавили, что судно в результате ЧП не было повреждено.

Ранее сообщалось, что российский рыболовный траулер «Кокшайск», на борту которого находятся 35 человек, сел на мель у берегов Норвегии в районе острова Арнойя в губернии Тромс.