В Турции опубликовали план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan («Родина») в ходе рабочего совещания представила Черноморско-Средиземноморский план дружбы и мира, в котором среди прочего содержится признание российского статуса Крыма.

Также план предусматривает ликвидацию американских и натовских баз в регионе, признание Республики Абхазия и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, поддержку территориальной целостности Азербайджана, обеспечение мира в Сирии и ее территориальной целостности, прекращение вмешательства США в Ливии, передает РИА «Новости».

На совещании председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Совета крымских татар при главе Республики Крым Лемара Селендили рассказала о значительных переменах к лучшему в положении крымских татар после воссоединения Крыма с Россией. В частности, отметила она, официальным стал крымско-татарский язык.

«Мы получили права других тюркских народов в России. В течение почти 25 лет мы жили в плохих условиях, когда электричество и вода постоянно отключались, дороги были разбиты, а школы не строились. За последние пять лет эти проблемы начали решаться. Экономическое положение крымских татар начало улучшаться», – отметила она.

Выступивший на совещании аналитик Центра стратегических исследований Sahipkiran Кюршад Орнек призвал МИД Турции немедленно установить отношения с Крымом и по договоренности с Россией стать гарантом прав крымских татар.

«У меня крымское происхождение, я шесть лет учился в Крыму, окончил аспирантуру и магистратуру по русской филологии. Крым по факту никогда не был украинской землей, на протяжении шести лет я не встречал там людей, которые говорят по-украински», – подчеркнул Орнек.

«Открыты ли сейчас наши школы и мечети в Крыму? Открыты. Но в крымской политике у нас пока не задействованы наши депутаты и министры. Мы должны исправить это», – считает он.

В свою очередь глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-Средиземноморского плана мира и дружбы – оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза. «Этот план основан на укреплении оси сотрудничества между Турцией и Россией», – добавил он.

Еще в 2016 году крымские татары призывали власти Турции пересмотреть позицию по статусу полуострова.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.