Зеленский назвал «засранцами» водителей перегруженных фур

Президент Украины Владимир Зеленский «внедрился» в чат водителей-дальнобойщиков в Viber, где те делились способами миновать посты весового контроля с грузом выше нормы, и отправил им видеосообщение, в котором назвал таких водителей «засранцами».

«Развеселили вы меня, развеселили вы всех. Я хотел бы вам сказать, что вы, ребята, засранцы. Мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, – помогать вы не можете, не способны, – так хоть немного не мешайте. Хорошо? Потому что все равно все чаты мы найдем, и вас тоже найдем, и будет больно», – передает слова Зеленского телеканал «112 Украина».

В чате водителей Зеленский зарегистрировался под именем «Ze». Он отметил, что не знал о проблеме перегрузов и не мог понять, почему некоторым водителям удается «проскочить» через пункты весового контроля. «Подключился я к этой группе и посмотрел», – заявил президент Украины.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что его ведомство занимается не только созданием дорог, но и ставит цель защитить их от разрушения перегруженными фурами.

Это уже не первое жесткое высказывание Зеленского, до этого президент назвал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка разбойником и выгнал с совещания по вопросам развития Киевской области. Годунок назвал Зеленского «дебилом» и заявил о намерении подать в суд на президента.