Очевидцы рассказали о гибели блогера Насти Тропицель

Люди, ставшие очевидцами аварии на Бали, в которой погибла 18-летняя блогер Анастасия Тропицель, рассказали подробности произошедшего.

Проживающий на Бали россиянин Артем рассказал, что он увидел аварию, когда ехал по скоростному шоссе в магазин, сообщает РБК.

«После первого перекрестка, в самом начале этого скоростного шоссе, мы увидели происшествие. Оно произошло совсем недавно – может, несколько минут как. Мы увидели поврежденный мотоцикл, рядом стоял еще один. Справа, возле бордюра, лежало тело. Рядом сидел парень с совершенно пустыми глазами, еще один человек сидел на бордюре», – рассказал Тропицель.

Еще один очевидец – гражданка Украины, живущая на Бали, – рассказала, что видела погибшую на асфальте без признаков жизни.

«Я видела ее в метре-полутора от себя. Байк был в метрах 50 от места, где лежала Настя, у обочины, весь разбит», – сказала она.

Жительница Бали, россиянка, также сообщила, что на месте ДТП были два молодых человека, которые не пострадали.

«Спортивный мотоцикл разбился и лежал чуть подальше», – рассказала россиянка.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Индонезии занимается вопросом гибели в ДТП на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, которая в соцсетях известна как Настя Тропицель.

О гибели в ДТП на Бали российского блогера-«миллионника» Насти Тропицель стало известно в воскресенье. Утверждалось, что ее спортивный мотоцикл, который ехал без превышения скорости (по другим данным, скорость была превышена), внезапно потерял управление и врезался в бордюр. Россиянка скончалась на месте от тяжелой черепно-мозговой травмы.