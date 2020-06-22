Посольство в Индонезии подтвердило гибель 18-летней блогера-миллионника на Бали

Российское посольство в Индонезии занимается вопросом гибели в ДТП на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, сообщил пресс-атташе российской дипмиссии Денис Тетюшин.

«Да, смерть Анастасии Зубриной подтверждаем. Россиянка разбилась на мотоцикле 21 июня на Бали. Консульский отдел занимается плотно этим ДТП, сотрудники консульского отдела поддерживают тесный контакт с родителями погибшей», – сообщил дипломат РИА «Новости».

О гибели в ДТП на индонезийском острове Бали российского блогера-«миллионника» Насти Тропицель стало известно в воскресенье. По информации из соцсетей, спортивный мотоцикл, которым управляла россиянка, следуя без превышения скорости, внезапно потерял управление и врезался в бордюр. Россиянка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП.

Тропицель родилась и выросла в Санкт-Петербурге, вела блоги с 12 лет, писала о самостоятельности и свободе выбора, преодолении страхов путем погружения в то, что вызывает страх, о работе фрилансера. По ее словам, свой первый миллион она заработала в 15 лет. Сама блогер в жизни следовала этим принципам и призывала подписчиков, которых только в ее Instargam-аккаунте было более 1 млн, следовать ее примеру.

По информации из соцсетей, россиянка приехала на Бали в прошлом году. Спортивный мотоцикл, на котором она разбилась, принадлежал ей: Анастасия, освоившая на острове езду на скутере, приобрела скоростной мотоцикл незадолго до трагедии и училась им управлять.

Многие пользователи соцсетей выразили соболезнование в связи с гибелью девушки, передает РИА «Новости».

«Она предчувствовала, что будет что-то плохое, но не могла понять это. Ссылаясь на бессилие. Это был знак», – написала swet_oleynik.

«Я просто хожу уже несколько часов никакая, поревела и теперь полное опустошение, как будто лучик света покинул эту землю, очень тяжелая потеря и глупая смерть такого жизнерадостного и светлого человека», – призналась fadeevaanastasia.

«Я просто не могу в это поверить, до последнего думала, что это какая-то ошибка, очень плохая шутка», – отметила s.u.n22.

Некоторые пользователи парировали критические замечания в адрес Тропицель.

«Люди, опомнитесь, как вы можете быть такими жестокими? Человека нет в живых, всем людям тяжело от ее потери, а вы просто пишите, что она ничего не значила для мира! Черт возьми, а что вы сделали в этой жизни?» – задалась вопросом katyaha_kka.

«Вот вы пишете: да что вы хотели, она в 18 села за мотоцикл! А что вы делали в свои 18-19 лет? Сидели дома, учили книжки и пили только чай с кофе? Серьезно?» – обратилась к критикам блогерши anrobertovna.