Песков: Путин доволен выстроенной в России политической системой

Президент Владимир Путин доволен выстроенной в России политической системой, она доказала свою стрессоустойчивость, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«А – президент доволен выстроенной системой. Б – система доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость. Президент достаточно исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации. Это действительно, скажем так, характеристика нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, доволен ли президент выстроенной системой.

Кроме того, Песков заявил, что власть в России меняется и не замечать этого было бы неверно, передает РИА «Новости».

«Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях сменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно», – сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что может баллотироваться на пост президента страны, если поправки в Конституцию будут приняты.

1 июня Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.