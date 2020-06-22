Впервые с мая в России за сутки умерли меньше 100 пациентов с коронавирусом

Число умерших в России пациентов с коронавирусом впервые с 25 мая опустилось ниже 100 и составило за сутки 95 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным штаба, всего от инфекции скончались 8206 человек, общее число умерших составляет 1,38% от всех заразившихся в России, передает ТАСС.

В то же время число выздоровевших за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 4705, общее количество выздоровевших достигло 344 тыс. 416 человек – это 58% от общего количества заразившихся коронавирусом в России.

За минувшие сутки в России выявлено 7600 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 592 тыс. случаев заболевания.