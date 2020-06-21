Власти Москвы ответили на опасения по поводу электронного голосования

Взгляд
21 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:35  |  vz.ru
Разделы

Азербайджан угрожает российскому газу в Европе

Азербайджан стал серьезным соперником ГазпромуФото: en.president.az
Азербайджан довольно больно ударил по позициям Газпрома в Турции. Анкара перестала быть крупнейшим покупателем российского газа на Западе. Теперь Баку нацелился на поставки газа в ЕС. Почему Россия потеряла лидерство на турецком газовом рынке, сможет ли его вернуть и как ей переиграть соперников на европейском рынке газа? Подробности...
Перейти а раздел…

В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин. Подробности...
Перейти а раздел…

Как юный царь стал жертвой первой на Руси цветной революции

Федор Годунов готовился для совсем иной судьбыФото: неизвестный русский художник
20 июня 1605 года приспешники беглого дьяка Гришки Отрепьева, взявшего имя покойного царевича Дмитрия, задушили 16-летнего русского государя Федора II Годунова. И это стало истинной трагедией для всей России, на долгие годы сделавшейся добычей разбойников и интервентов. Если бы Федор смог удержаться на троне, вся история России могла пойти совершенно по другому пути. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Трамп блефует с Россией в духе Хрущева

Сокращение только российских ядерных вооружений США больше не интересуетФото: Владимир Смирнов/ТАСС
На следующей неделе в Австрии состоится встреча замглавы МИД России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли. Дипломаты обсудят предложение Трампа заключить трехстороннее ядерное соглашение между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Если Россия прямо называет условия для заключения соглашения, то в КНР отвечают Вашингтону отказом. Почему США продолжают навязывать свою идею о договоре и чего добиваются на самом деле? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Белые тоже были в рабстве у черных

Тимур Шерзад, журналист
Разъяренные толпы как будто хотят вычеркнуть американское рабство из истории. Возможно, им не мешало бы взглянуть на неприятное прошлое по-другому: ведь в истории американского рабства была не только избитая схема с плантацией и неграми. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Турция становится газовой сверхдержавой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На усиление Турции нужно чем-то отвечать, в противном случае хрупкий баланс сил будет разрушен – а за ним наступит новая реальность, в которой России в регионе Средиземноморья будет отведена куда меньшая роль. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Страшилки о маме-гее отстали от жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий
    Перейти а раздел…

    Лукашенко пошел ва-банк

    Главная ошибка Дональда Трампа

    Финны облизнулись на русскую Карелию

      Перейти а раздел…

      Ливень затопил подземные переходы в Москве

      На фото – столичные коммунальные службы откачивают воду из подземного перехода на Варшавском шоссе. Некоторые столичные улицы были затоплены в результате сильного ливня, прошедшего накануне в Москве
      Подробности...

      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      День России запомнится красочными видеопредставлениями

      В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в Москве
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
          • Да, в любом случае

          • Все зависит от суммы компенсации

          • Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны

          Как поступить с американским шпионом Полом Уиланом?
          • Обменять на россиянина Виктора Бута

          • Оставить отбывать наказание в российской тюрьме

          • Отпустить, чтобы не ухудшать отношения с США

            Перейти а раздел…

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Ученые подтвердили связь смертности от коронавируса с группой крови
              Путин присвоил Проценко и еще четырем врачам звание Героя ТрудаПосол в США назвал число россиян «в американских застенках»Антонов сообщил, как восприняли в США статью ПутинаКладоискатели нашли бандеровский тайник на Украине
              В парламенте Египта обещали поддержать решение ввести войска в ЛивиюПутин рассказал о ночевках в КремлеВнук участника Парада Победы рассказал, как Сталин отвертелся от подвыпившего генералаСтали известны подробности о женщине, подозреваемой в закатывании сына в бетон
              Путин допустил выдвижение на пост президента в случае принятия поправок в КонституциюЖертвами нападения с ножом в британском Рединге стали три человекаНа пляже в Одессе топливо из опрокинувшегося танкера вылилось в Черное мореАрестована закатавшая сына в бетон астраханка

              Главная тема


              Саудовская Аравия сделала на рынке нефти большую ошибку

              агрессивная политика


              Для новой украинской ракеты обозначили цели на территории России

              публичное выступление


              Трамп объяснил свое странное поведение, напомнившее болезнь Паркинсона

              Адвокат потерпевших


              Добровинский сыронизировал по поводу результатов экспертизы Ефремова

              Видео

              «Пусть так и будет»


              Российские эскимосы отреагировали на переименование мороженого в США

              «ахиллесова пята»


              Пушков оценил ответ Лондона на статью Путина о Второй мировой войне

              выборы в белоруссии


              Минск подключил США и Европу к устранению соперника Лукашенко

              битва за территорию


              Чеченская диаспора предъявила Франции свои порядки

              новая реальность


              Глеб Простаков: Турция становится газовой сверхдержавой

              норма брака


              Сергей Худиев: Страшилки о маме-гее отстали от жизни

              принудительная благотворительность


              Герман Садулаев: Олигархи сохранили психологию нищебродов

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить ставку подоходного налога для богатых?

              Власти Москвы ответили на опасения по поводу электронного голосования

              21 июня 2020, 17:27

              Версия для печати

              Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко подробно ответил на разбор «Медузы» по вопросам электронного голосования.

              Первый тезис портала, который разобрал Костырко, касается якобы возможности «завести за другого человека личный кабинет, подходящий для дистанционного голосования».

              «В силу специфики общероссийского голосования, когда вся территория России является одним избирательным округом достаточно идентифицировать гражданина в реестре избирателей, чтобы знать, откуда его исключать по месту жительства, чтобы гражданин смог проголосовать один раз, электронно, как он это выбрал. Для этого достаточно того сопоставления, которое делается с ГАС-Выборы двумя порталами. Это сопоставление проводилось до 5 июня, «нулевые» личные кабинеты на mos.ru в него не попали. Если у человека нет ничего кроме нового кабинета на московском портале, то он сможет, конечно подать заявление, но ЦИК его не одобрит», – написал он в блоге на «Эхе Москвы».

              Костырко заметил, что «не только на портале mos.ru можно совершать противоправные действия, имея на руках ВСЕ личные данные другого человека».

              «Можно продавать чужие квартиры, списывать деньги с банковских карт и т.д. То, что вскрыли журналисты Дождя – это преступная схема, в которой фигурируют добытые преступным путем персональные данные людей. С ними не только на портале mos.ru можно зарегистрироваться. Но для электронного голосования недостаточно просто иметь кабинет», – заявил он.

              Костырко пояснил, что эксперимент, когда журналист «Медузы» смог получить уведомления «заявление зарегистрировано» и «услуга оказана», указывает лишь на фиксацию факта передачи заявления от портала mos.ru в ЦИК, который и формирует списки избирателей.

              «Услуга оказана» – не означает положительного решения о включении в список избирателей, а лишь подтверждает, что поданное заявление успешно дошло до получателя (ЦИК) и было в ЦИКе принято. То, что заявление принято в ЦИКе, не значит, что пользователь автоматом попадает в список электронных избирателей», – заявил Костырко.

              Второй тезис портала, на который обратил внимание начальник Управления, касается якобы не существующего решения ЦИК о запрете электронного голосования через личные кабинеты, созданные после 5 июня.

              «Журналисты Медузы, видимо, не разобрались в нем (документе), потому что искали поиском по тексту слово запрет. Пункт 2.3 гласит: «При подаче заявления через Портал Москвы используется стандартная учетная запись пользователя в подсистеме «Личный кабинет» Портала Москвы, данные которого сопоставлены с данными регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы», и производится его упрощенная идентификация». Это означает, что на момент подачи заявления данные пользователя должны быть уже сопоставлены с регистром избирателей в ГАС «Выборы». Это сопоставление прошло до 5 июня – до старта приема заявлений на э-голосование. Следовательно, созданные после 5 июня личные кабинеты содержат данные, которые с реестром ЦИКа не сопоставлены», – заявил Костырко.

              Он добавил, что те, кто создает кабинет после 5 июня и надеется только на стандартную запись – подтверждение СНИЛС, – имеют очень высокую вероятность не получить это сопоставление вовремя. При этом число таких кабинетов «ничтожно мало по сравнению с более чем 7 млн существующих кабинетов граждан старше 18 лет», сказал Костырко. Он подчеркнул, что все кабинеты, которые получают статус подтвержденных через банковские приложения также «без проблем попадут на электронное голосование».

              Третий опровергнутый тезис «Медузы»: «Люди регистрировались после 5 июня — и им уже присылали приглашение на тестовое голосование».

              «Необходимо исправить фактическую ошибку, совершенную журналистами «Медузы» умышленно или нет – режиссер Вера Кричевская, по нашим данным, имеет личный кабинет на сайте mos.ru с 2013 года, более того часто в него заходит. Так что не создавала она кабинет 16 июня, в этот день был зафиксирован факт входа в личный кабинет и внесения изменений в данные о дате рождения. Таким образом, ее данные до 5 июня – как и данные всех 7 млн пользователей mos.ru – были соотнесены с ГА С «Выборы» – заявил Костырко.

              Он заметил, что в тестовом голосовании могли принять участие все подавшие заявление на электронное голосование – даже до подтвержденного включения в список электронных избирателей.

              «Окончательное решение о включении в список будет направлено гражданам 24 июня», – подчеркнул Костырко.

              Он указал, что тестовое голосование в Москве проводилось с целью проверить пропускную возможность системы и показать властям реальные потребности горожан.

              «До этого в голосовании участвовало 10 тысяч человек, голосование в таких масштабах, в каких оно пройдет в этот раз – это новинка. Поэтому в целом для теста было без разницы, что за пользователи и что за личные кабинеты – важно было проверить, выдержит ли система поток голосующих и посмотреть, удобен ли пользователям предложенный интерфейс для голосования. Поэтому к участию в тесте были допущены все, кто подал заявление на э-голосование, вне зависимости от результата рассмотрения их заявлений», – написал Костырко.

              Еще один рассмотренный им тезис: «Реакция правоохранителей и официальных лиц косвенно подтверждает серьезность расследования «Дождя».

              «Возвращаясь к пункту 1 необходимо отметить, что в публикации «Дождя» на лицо признаки противоправных действий, которые подпадают под статью УК РФ. Когда кто-то пользуется данными, полученными явно без согласия граждан – это не проблемы информационной системы, а проблемы правонарушителя. Точно так же производитель автомобилей не может считаться ответственным за угонщика, который взял чужой автомобиль «покататься», – заявил Костырко.

              На этой неделе в России завершилось тестовое электронное голосование, его участниками стали почти 88 тыс. человек из Москвы и Нижнего Новгорода. Оно прошло без сбоев.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............