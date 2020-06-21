Трамп опроверг слухи о наличии у него болезни Паркинсона

Глава американского государства Дональд Трамп заверил, что у него нет болезни Паркинсона.

После выступления Трампа на выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте в СМИ высказывалось предположение, что у него болезнь Паркинсона, поскольку президент придерживал стакан с водой второй рукой и почти держался за сопровождавшего его военного, когда шел по пологой рампе.

«Я провел на сцене часы. Часы! Солнце. Я вернулся домой – у меня был неплохой загар», –приводит его слова РИА «Новости».

Трамп заявил, что «отдавал честь час или больше».

«Потом я отдал честь последний раз. И генерал сказал, что мы можем покинуть сцену. Я пошел…» – говоря это, Трамп отошел к краю сцены и продемонстрировал подошву обуви.

По словам президента, проблема заключалась в том, что на нем были «туфли на кожаной подошве, что хорошо для ходьбы по плоской поверхности», но «нехорошо для рамп», а рампа была «без перил, как каток», около девяти метров.

«Я сказал: «Генерал, я никак не смогу добраться туда, не упав на пятую точку», – пояснил он.

Генерал предложил Трампу держаться за него, но президент США не хотел, чтобы СМИ сняли такие кадры, поэтому просто предупредил: «Генерал, готовьтесь, потому что я могу схватиться за вас очень быстро, потому что я не могу упасть, когда «фейковые новости» смотрят». Трамп под смех аудитории изобразил, как спускался по рампе.

При этом, по словам президента США, СМИ не показали, как он пошел быстрым шагом, когда опасность миновала.

Позвонив жене, Трамп услышал, что оказался «в трендах номер один».

«Я спросил: «Это потому, что речь была такая хорошая?». Она ответила: «Нет-нет-нет, они даже не упоминают речь, они упоминают факт, что у тебя может быть болезнь Паркинсона», – рассказал он.

Также Трамп сказал, что ситуация со стаканом объясняется нежеланием пролить воду на «дорогой шелковый галстук». Президент поднял с трибуны стакан с водой и показал, как он второй рукой старался защитить свой галстук. Потом он отпил воду, держа стакан одной рукой, и отбросил его в сторону на пол.

Трамп пожаловался, что СМИ не рассказали о его выступлении «с хорошей речью или превосходной речью».

«Это так нечестно. Они в числе самых нечестных людей на Земле. Плохие люди», – сказал он.

В июне сообщалось, что Трамп прошел ежегодное плановое медицинское обследование и «по-прежнему здоров». Тема здоровья Трампа стала актуальной еще во время предвыборной кампании в свете обострения его борьбы с кандидатом в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, у которой наблюдались проблемы со здоровьем.