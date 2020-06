Болтон рассказал о разговоре Трампа с Ким Чен Ыном о санкциях

Глава американского государства Дональд Трамп заявлял лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что открыт для отмены введенных ООН санкций против Пхеньяна, утверждает экс-советник президента США Джон Болтон.

Reuters со ссылкой на экс-аналитика ЦРУ Сью Ми Терри опубликовало выдержки из книги Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir), передает ТАСС.

Ким Чен Ын, как утверждается в книге, спросил Трампа, можно ли рассчитывать на отмену санкций в рамках подхода «действие в обмен на действие» по денуклеаризации. Трамп ответил, что «открыт для этого и хочет подумать над этим». Как заявил Болтон, «Ким ушел с оптимистичными ожиданиями».

Также Трамп, по словам Болтона, выражал готовность сократить и даже прекратить совместные с Южной Кореей военные учения, причем президент США ни с кем не консультировался.

Болтон утверждает, что Трамп хотел «любой ценой» устроить саммит с Ким Чен Ыном ради «великолепного зрелища».

Перед вторым саммитом в Ханое Трамп рассматривал в качестве возможных итогов переговоров «крупную сделку» или ранний отъезд. Поскольку КНДР не приняла стратегического решения отказаться от ядерного оружия, первый вариант исключался, но Трамп был готов к этому. По мнению Болтона, США и КНДР были близки к сделке, но Ким Чен Ын отказался предлагать что-то, кроме ликвидации ядерного центра Йонбен.

Проведение встречи глав двух государств в пограничном пункте Пханмунджом 30 июня 2019 года было идеей Трампа. Причиной этому стало отсутствие основной повестки переговоров и максимальное освещение прессой, заявил Болтон.

Напомним, через неделю в США должны выйти мемуары Болтона. Трамп представляется в них некомпетентным и самовлюбленным дилетантом.

