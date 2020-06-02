В России провели более 11 млн тестов на коронавирус

Российские специалисты провели уже более 11 млн тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 11,1 млн тестов на коронавирус», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, 29 мая число россиян, прошедших тест на коронавирус, составило 9 млн 354 тыс. человек.

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