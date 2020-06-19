Путин раскритиковал работу контрольных управлений после ЧП в Норильске

Президент Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы не допустить ее повторения.

«Я вас попрошу, Виктория Валериевна, еще и посмотреть на работу всех наших соответствующих организаций и структур контрольного характера. Где они были-то? Вот видели же, что топливо пошло по земле. Почему не было должной, своевременной реакции на происходящие события? Это заставляет задуматься над тем, как на практике организована у нас работа», – сказал президент, передает РИА «Новости».

Путин попросил Абрамченко самым внимательным образом это проанализировать. «Не для того, чтоб оплеухи раздавать, нет, а для того, чтобы ничего подобного у нас не происходило не только в Арктике, где экосистема нуждается в особом внимании и особой защите, а в целом по стране. Это очень серьезный вопрос, прошу вот так по-серьезному к этому и относиться», – добавил президент.

Путин указал, что ЧП с разливом топлива в Норильске выявило ряд системных проблем. «Их нужно как можно быстрее зафиксировать, отработать все детали и предпринять все необходимое для совершенствования нормативно-правовой базы и в законе закрепить», – заявил Путин.

Кроме того, глава государства заявил, что после 24 июля ждет доклада по итогам проверок Ростехнадзора по предприятиям, аналогичным ТЭЦ в Норильске.

Ранее сообщалось, что инспектор Ростехнадзора Елена Новожилова, против которой СК России возбудил уголовное дело о халатности, не имела законных оснований для проверки аварийного резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, так как по документам он находился в ремонте.

В начале июня президент Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Позднее были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, арестован начальник цеха ТЭЦ-3. Также было возбуждено уголовное дело на сотрудников «Норникеля».

Одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».

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