Политолог рассказал о политической смелости челябинского губернатора

«Пока некоторые политики предательски молчат по поводу своей партийной принадлежности, Текслер поступает смело», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя решение главы Челябинской области Алексея Текслера возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в Законодательное собрание региона.

«Это очень смелый поступок со стороны губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В то время как некоторые политики предательски отмалчиваются по поводу того, с «Единой Россией» они или нет, он спокойно идет на выборы и возглавляет партию», – считает профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

«У Текслера высокий рейтинг, он делится популярностью с «Единой Россией». При этом он понимает, что берет на себя большую ответственность, устраивая себе по сути вторые выборы. Такие смелые поступки избиратели оценивают положительно», – убежден собеседник.

По словам эксперта, глава Челябинской области начинает переформатирование партии на региональном уровне: «убирает одиозных, надоевших, бесполезных людей, взамен ставит новых и ведет их в областную думу, чтобы фракция была обновленной и энергичной».

«Кроме того, Текслер в работе с федеральным центром ставит цель не попросить денег, как это делают некоторые губернаторы, а просит о поддержке развития крупных проектов в регионе. Благодаря этому вырастут доходы бюджета», – резюмировал Матвейчев.

Ранее стало известно о том, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавит список партии «Единая Россия» на выборах в Законодательное собрание региона. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Помимо Текслера в список вошли действующий глава заксобрания Владимир Мякуш и уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

На прошлой неделе депутаты назначили выборы в законодательное собрание Челябинской области на 13 сентября, когда в России запланирован единый день голосования.