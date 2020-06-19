В Кремле объяснили безопасность участия в голосовании по Конституции

Роспотребнадзор разработал такие правила и режим на голосовании по Конституции, что с точки зрения эпидемиологической ситуации принять участие в нем не опаснее, чем сходить в магазин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «те правила голосования, модальность голосования, которая определяется Центризбиркомом в сотрудничестве с ведомством (главы Роспотребнадзора Анны) Поповой, призваны полностью, максимально обезопасить людей, которые принимают участие в голосовании», передает РИА «Новости».

«В целом, неоднократно уже аргументированно приводилась информация о том, что разработаны такие правила и такой режим голосования, при котором участие в голосовании не опаснее, чем поход в обычный продуктовый магазин, если говорить об эпидемиологических соображениях», – добавил он.

Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что Минобороны принимает все необходимые эпидемиологические меры безопасности в ходе подготовки и организации парада Победы.

Отвечая на вопрос о том, отчитывается ли перед Кремлем Минобороны, Песков отметил, что Министерство обороны «не должно отчитываться по этому поводу».

Напомним, 1 июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

ЦИК и Роспотребнадзор обнародовали рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников голосования. Так, например, всем участникам голосования будут измерять температуру на подходе к месту голосования. Перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток.

Вся процедура для одного избирателя не должна превышать 15 минут. Помимо этого, предусмотрена процедура голосования на дому.