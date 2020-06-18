Стилист дала советы по выбору одежды в жару

Во время жаркой погоды важно соблюдать баланс между городским и пляжным стилем, а также обращать внимание на качество ткани, сообщила стилист Ольга Меньшикова.

«Есть масса способов и удобных вариантов одеться корректно и уместно в городской среде в летнюю жару. Не обязательно это могут быть шорты – все-таки это такой формат больше отпускной. Я считаю, если это формат рабочий, неважно, какая работа, лучше выбрать брюки из хлопка и льна», – рассказала Меньшикова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, лен понижает ощущение температуры окружающей среды для тела, то есть если на улице 32 градуса, то в льняной одежде человек может ощущать это как 28.

Также она рассказала, как качество ткани влияет на долговечность одежды и какой лен лучше выбирать.

«Крайне важно смотреть на состав ткани: она может быть чисто льняная, смесовая. Примесь нитей хлопковых, иногда шелковых, синтетических даже может придавать льняной ткани, во-первых, большую плотность и упругость, она будет лучше держать форму и меньше растягиваться, также это влияет на вид: лен может иметь простецкий вид, а бывает лен качественный, дорогой», – добавила стилист.

Так, на глаз хороший лен может иметь чуть легкий отблеск и быть очень мягким наощупь. Если лен наощупь сухой, грубоватый, жесткий и имеет вид марлевый, то есть риск, что изделие довольно быстро потеряет вид и вытянется, уточнила стилист.

Она также отметила важность выбора фасона и призвала не покупать слишком обтягивающую или, наоборот, мешковатую одежду. Меньшикова считает, что «навязчивое прилегание вещей создает вид, лишенный элегантности, где-то слишком сексапильный».

Также стилист дала совет летом носить белый цвет, оттенок которого следует подобрать в соответствии с возрастом и телосложением: это может быть айвори, слоновой кости, яичной скорлупы и др. Что касается черного цвета, то его эксперт посоветовала носить вечером. При этом она рекомендует отказаться от лакированной обуви на лето.

Напомним, в четверг в Москве был установлен новый температурный рекорд – 31,4 градуса. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, побит рекорд температуры, установленный еще в 1892 году, то есть при жизни Александра III.

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