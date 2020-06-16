Эксперт: Россия для борьбы с COVID-19 использовала точные инструменты, а не методы мясника

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16 июня, вторник  |  Последнее обновление — 19:55  |  vz.ru
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Коронавирус посадил мировую экономику на «русские горки»

В понедельник снизились азиатские фондовые индексы, а также фьючерсы на индексы СШАФото: Franck Robichon/EPA/ТАСС
Рост числа новых заболеваний в Китае и США встревожил инвесторов на всех мировых рынках. Вторая волна коронавируса может привести к падению всего, кроме золота. И тогда быстрое восстановление мировой экономики останется мечтой. Впрочем, ряд экономистов считает – новая вспышка вируса не приведет к повторению весеннего кризиса. Но экономику при этом будет бросать вверх и вниз. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Какой будет защита России против гиперзвуковых ракет США

Так выглядит один из перспективных образцов американского гиперзвукового оружияФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Президент Путин заявил, что Россия близка к разработке оружия, способного перехватывать гиперзвуковые ракеты. Создание «антигиперзвука» является задачей колоссальной сложности, и все же действительно есть признаки того, что ВПК России справляется с ней. Почему гиперзвуковую цель поразить настолько сложно и как России удалось опередить в этой области США? Подробности...
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Погромы на Западе превращаются в революцию двоечников

«Антирасистские протесты» на Западе активно затронули и студенчествоФото: Max Oden/Sipa USA/Global Look Press
После разгромленных магазинов еще одной жертвой протестов и беспорядков в США и Западной Европе становится знаменитое англосаксонское образование. От профессоров требуют завышать оценки чернокожим студентам и соответствовать другим идеологическим клише. Западные студенты собственными руками уничтожают академическую науку. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Коронавирус открыл новый способ покорить Москву

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вынужденный переход на удаленку показал возможность экономии на фонде оплаты труда. Ведь уровень зарплат в Москве выше, чем в регионах. А если специалист работает удаленно, то нет никакой разницы, где стоит его компьютер – в Москве, в Воронеже, в Челябинске или селе Нижние Пупырышки. Подробности...
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Тотальная война против результатов эпохи Просвещения

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Понятие коллективной вины, которую тут пытаются навязать всему белому миру – это игра не в одни ворота. И мячик может выкатиться на другую половину поля. Вот будет интересно. Подробности...
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Почему Константинопольский патриарх молчит о Святой Софии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Турция планирует превратить здание одного из величайших православных соборов планеты – Святой Софии – из музея в мечеть. Реакция на это Константинопольского патриарха – вернее, ее поразительное отсутствие – говорит о многом. Подробности...
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              Эксперт: Россия для борьбы с COVID-19 использовала точные инструменты, а не методы мясника

              16 июня 2020, 18:45

              Текст: Михаил Мошкин

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              Россия намного профессиональнее других стран подошла к борьбе с вирусом. Сыграла свою роль слаженная, точная работа медиков и власти, в частности наших социальных служб. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя опубликованный во вторник экспертный доклад на тему «Итоги и уроки пандемии COVID-19».

              «Есть несколько ключевых показателей, которые характеризуют прохождение пика инфекции. Из стран с большим населением, наиболее подверженным всевозможным заражениям, у России по всем этим критериям – хорошие результаты. Мы на втором месте после США по количеству тестов – 15 млн. В Америке – 25 млн тестов, но надо учесть разницу в численности населения. При этом у нас самое большое в мире число тестирований на миллион населения – 103 тысячи тестов. Это значит, что мы контролируем ситуацию, в отличие от стран, где число таких исследований пока остается на низком уровне», – констатировал профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

              Так профессор прокомментировал выводы, которые содержатся в представленном во вторник докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), подготовленном при участии Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Презентация доклада состоялась на круглом столе «Российские ключи к победе над COVID-19, итоги и уроки пандемии», который состоялся в режиме онлайн на площадке ЭИСИ. Авторы доклада считают: поскольку наша страна вышла на плато, пора подвести первые итоги борьбы с пандемией.

              В России зафиксирован один из самых низких показателей смертности от вируса, констатирует Матвейчев. Отметим, что по данным Росстата, опубликованным в субботу, смертность за январь-апрель не только не выросла, но даже упала на 2,9% в сравнению с показателями прошлого года.

              «Низкого уровня смертности удалось добиться, в том числе благодаря заблаговременной подготовке коечного фонда, аппаратов ИВЛ и обучению врачей, – указал Матвейчев. – В частности, организация одного из самых больших коечных фондов в мире позволила всех заболевших размещать в больницах, в то время, как во многих так называемых цивилизованных странах из-за нехватки мест в клиниках люди были вынуждены умирать дома». 

              На ваш взгляд

               
              В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?




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              При этом, добавил эксперт, «в России не было таких жесточайших условий, таких запретов для бизнеса, как, например, в Китае, так как мы вводили средние условия безопасного поведения». «Поэтому потери для нашей экономики оказались меньше, чем в Европе и США, и даже в Швеции, где вовсе ничего не закрывали во время борьбы с инфекцией. Тем не менее, у шведов все равно экономические потери большие», – добавил Матвейчев. 

              Эксперт также напомнил, что из двух разработанных и уже запатентованных во всем мире лекарств против COVID-19, одно – российское. «Кроме того, мы первыми расшифровали геном вируса. Схемы лечения, которые применяют российские специалисты, самые лучшие, передовые в мире, потому что накопленная по пациентам база данных оказалась самой полной и тут же «подвергалась» аналитике. Наши инфекционисты и эпидемиологи моментально делали выводы и разрабатывали схемы лечения, показавшие в итоге свою эффективность», – сказал профессор.

              «Все это в совокупности позволяет утверждать: Россия профессионально подошла к борьбе с COVID-19. Мы использовали ювелирно точные, «хирургические» инструменты, а не методы мясника, который рубит топором все подряд. Сыграла свою роль и слаженная работа медиков и власти, в частности наших социальных служб», – заключил Матвейчев. 

              Добавим, что участник круглого стола ЭИСИ, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико констатировал: в целом по России распространение COVID-19 вышло на плато, стабилизировалось, хотя в регионах ситуация продолжает оставаться неравномерной.

              Эффективность системы управления, готовность здравоохранения и солидарность общества стали ключевыми факторами, которые позволили России пройти пик пандемии с меньшими потерями, чем другие страны, резюмировала модератор круглого стола, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

              Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в целом жизнь в России возвращается в привычное русло на фоне улучшения эпидемийной ситуации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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