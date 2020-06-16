Эксперт: Россия для борьбы с COVID-19 использовала точные инструменты, а не методы мясника

Россия намного профессиональнее других стран подошла к борьбе с вирусом. Сыграла свою роль слаженная, точная работа медиков и власти, в частности наших социальных служб. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя опубликованный во вторник экспертный доклад на тему «Итоги и уроки пандемии COVID-19».

«Есть несколько ключевых показателей, которые характеризуют прохождение пика инфекции. Из стран с большим населением, наиболее подверженным всевозможным заражениям, у России по всем этим критериям – хорошие результаты. Мы на втором месте после США по количеству тестов – 15 млн. В Америке – 25 млн тестов, но надо учесть разницу в численности населения. При этом у нас самое большое в мире число тестирований на миллион населения – 103 тысячи тестов. Это значит, что мы контролируем ситуацию, в отличие от стран, где число таких исследований пока остается на низком уровне», – констатировал профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Так профессор прокомментировал выводы, которые содержатся в представленном во вторник докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), подготовленном при участии Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Презентация доклада состоялась на круглом столе «Российские ключи к победе над COVID-19, итоги и уроки пандемии», который состоялся в режиме онлайн на площадке ЭИСИ. Авторы доклада считают: поскольку наша страна вышла на плато, пора подвести первые итоги борьбы с пандемией.

В России зафиксирован один из самых низких показателей смертности от вируса, констатирует Матвейчев. Отметим, что по данным Росстата, опубликованным в субботу, смертность за январь-апрель не только не выросла, но даже упала на 2,9% в сравнению с показателями прошлого года.

«Низкого уровня смертности удалось добиться, в том числе благодаря заблаговременной подготовке коечного фонда, аппаратов ИВЛ и обучению врачей, – указал Матвейчев. – В частности, организация одного из самых больших коечных фондов в мире позволила всех заболевших размещать в больницах, в то время, как во многих так называемых цивилизованных странах из-за нехватки мест в клиниках люди были вынуждены умирать дома».

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При этом, добавил эксперт, «в России не было таких жесточайших условий, таких запретов для бизнеса, как, например, в Китае, так как мы вводили средние условия безопасного поведения». «Поэтому потери для нашей экономики оказались меньше, чем в Европе и США, и даже в Швеции, где вовсе ничего не закрывали во время борьбы с инфекцией. Тем не менее, у шведов все равно экономические потери большие», – добавил Матвейчев.

Эксперт также напомнил, что из двух разработанных и уже запатентованных во всем мире лекарств против COVID-19, одно – российское. «Кроме того, мы первыми расшифровали геном вируса. Схемы лечения, которые применяют российские специалисты, самые лучшие, передовые в мире, потому что накопленная по пациентам база данных оказалась самой полной и тут же «подвергалась» аналитике. Наши инфекционисты и эпидемиологи моментально делали выводы и разрабатывали схемы лечения, показавшие в итоге свою эффективность», – сказал профессор.

«Все это в совокупности позволяет утверждать: Россия профессионально подошла к борьбе с COVID-19. Мы использовали ювелирно точные, «хирургические» инструменты, а не методы мясника, который рубит топором все подряд. Сыграла свою роль и слаженная работа медиков и власти, в частности наших социальных служб», – заключил Матвейчев.

Добавим, что участник круглого стола ЭИСИ, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико констатировал: в целом по России распространение COVID-19 вышло на плато, стабилизировалось, хотя в регионах ситуация продолжает оставаться неравномерной.

Эффективность системы управления, готовность здравоохранения и солидарность общества стали ключевыми факторами, которые позволили России пройти пик пандемии с меньшими потерями, чем другие страны, резюмировала модератор круглого стола, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в целом жизнь в России возвращается в привычное русло на фоне улучшения эпидемийной ситуации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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