Мэр Бостона урезал содержание полиции на миллионы долларов

Бюджет полиции американского города Бостон в штате Массачусетс на 2020 год урезан на 3 млн долларов и в следующем финансовом периоде может быть сокращен на 12 млн долларов, сообщил градоначальник Бостона Марти Уолш.

«Я сегодня хотел бы поговорить о расизме и равенстве. Мы знаем о неравноправии в нашей стране не понаслышке и каждый день стараемся уничтожать его в Бостоне. Мы поддержим почин за счет начального перевода 3 млн долларов, предназначенных для оплаты сверхурочной службы полицейских Бостона, на решение проблем со здоровьем населения, порожденных расизмом», – приводит слова градоначальника Бостона ТАСС.

Он предложил также сократить бюджет органов правопорядка Бостона в следующем финансовом году «на 20% или 12 млн долларов». Уолш считает, что эти средства лучше потратить на здоровье и благосостояние жителей города.

Напомним, смерть афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировала погромы в Соединенных Штатах. Президент США Дональд Трамп отказался выполнять требование участников протестов о роспуске полиции или сокращении ее финансирования, призвав увеличить траты на обучение правоохранителей и подбор кадров.

В связи с начавшимися беспорядками Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать национальную гвардию. В целом ряде городов США, в том числе в столице Соединенных Штатов, был введен комендантский час. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных.

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