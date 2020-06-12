Самая высокая башня мира окрасилась в триколор по случаю Дня России

Самая высокая башня мира – Бурдж- Халифа в Дубае (ОАЭ) – окрасилась в российский триколор по случаю Дня России.

«Сегодня мы освещаем Бурж-Халифу в честь Дня России. Мы желаем нашим друзьям в России счастья и радости», – говорится в официальном заявлении администрации башни в Twitter.

Башня Бурдж-Халифа достигает высоты 828 метров и является самым высоким и самым многоэтажным зданием мира. В небоскребе 163 этажа.

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Burj Khalifa lights up in honour of Russia Day. We wish our Russian community a celebratory day.pic.twitter.com/j6t0oaH6Km — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) June 12, 2020

Президент Владимир Путин в пятницу, 12 июня, принял участие в приуроченной ко Дню России торжественной церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе. Он поздравил россиян и проживающих за рубежом соотечественников с праздником. Глава государства отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.

Ко Дню России на Саяно-Шушенской ГЭС появились самые большие граффити в мире.