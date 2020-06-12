Проекции в честь Дня России появятся в разных городах

По случаю Дня России в Москве на стене Кремля впервые осуществлена видеопроекция российского флага. Изображение триколора появилось с 22.00 до 03.00 в ночь на 12 июня, и в пятницу, 12 июня, планируется повтор. Праздничные акции пройдут и в других российских городах.

«Это три локации: Кремлевская набережная, от Водовзводной башни до Благовещенской башни кусочек 109 метров, на Краснопресненской набережной – вещание идет на Дом правительства, и идет на входную группу Манежа», – рассказал о проекции в Москве технический директор трансляций Филипп Найштут в комментарии ИА Regnum.

По его словам, помимо триколора транслируются ролики, посвященные Дню России, а также героям нашего времени.

Световое шоу покажут и жителям Нижнего Новгорода. Проекция появится на фасаде Нижегородской ярмарки 12 июня в 19.30. Проект посвящен истории создания Нижегородской ярмарки – крупнейшего в Европе торжища, благодаря которому Нижний Новгород и получил статус третьей столицы и «кармана» России.

«Это не просто световое шоу, а мэппинг с элементами дополненной реальности. В трансляции вы увидите проплывающие по площади торговые корабли, детские карусели, развевающиеся над ярмаркой флаги», – отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович, слова которого приводит «Нижегородская правда».

Сообщается, что съемки ролика проходили с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Мероприятие было организовано министерством культуры Нижегородской области в партнерстве с нижегородской компанией Dreamlaser – одним из лидеров в сфере инновационных мультимедиа-технологий.

Мэппинг станет также финалом празднования Дня России в Барнауле. Акция запланирована на 22.00 по местному времени.

В вечернее время проекция российского флага появится и в Новосибирске. Там пройдет мэппинг знаковых инфраструктурных объектов, известных зданий Новосибирска – таких как метромост и НОВАТ, сообщает «Бердск Online».

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете России был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Напомним, в День России на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям России – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Президент Владимир Путин в пятницу, 12 июня, принял участие в приуроченной ко Дню России торжественной церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе. Он поздравил россиян и проживающих за рубежом соотечественников с праздником. Глава государства отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, Россия добьется новых успехов в созидании и развитии.