В Омской области до конца года начнут строительство десяти детсадов

Губернатор Омской области Александр Бурков в рамках отчета о результатах деятельности правительства региона в 2019 году сообщил, что до конца года в области начнется строительства десяти детских садов.

Глава региона представил депутатам законодательного собрания и общественникам отчет о результатах деятельности правительства региона в 2019 году, в том числе рассказал о реализации нацпроектов. Так, губернатор сообщил об итогах реализации на территории региона нацпроекта «Демография», который нацелен на улучшение благосостояния семей и поддержку рождаемости.

«Как сказал президент Владимир Владимирович Путин, «нас должно стать больше, и мы должны стать лучше». За счет федерального финансирования мы ежемесячно выплачиваем пособия в связи с рождением первого и третьего ребенка. Получателями этих средств стали почти 16 тысяч семей нашего региона», – сказал Бурков, слова которого приводит портал «Твой Омск».

Он напомнил, что в Омске завершено строительство четырех детских садов, а всего за счет строительства и ремонта в прошлом году было создано более 1 тыс. дошкольных мест.

«В этом году мы должны зайти на площадки строительства еще десяти новых детских садов и открыть их в следующем году. Один из них будет построен на условиях долевого участия областного правительства и птицефабрики «Иртышская». Это достойный пример для всех предпринимателей, которым не чужды принципы социально ответственного бизнеса», – отметил глава региона.

Также в прошлом году было начато строительство жилого корпуса психоневрологического интерната в Омске. Из 17 строящихся в России объектов такого типа омский интернат самый крупный, на его строительство выделено 560 млн рублей. Ввод объекта запланирован в 2021 году.

Кроме того, в прошлом году регион получил хорошие возможности для обновления материально-технической базы в сфере образования. При участии частного инвестора открылась новая школа в Муромцевском районе, а в рамках национального проекта «Образование» начато строительство школы на 1122 места в микрорайоне «Амурский-2» Омска. Всего в 2021 году должны быть построены шесть школ: в Исилькуле, Горьковском, Черлаке, в микрорайоне «Ясная Поляна» и две школы в Омске.

«Это наши планы. Все гладко на бумаге, но надо помнить про овраги. К сожалению, сегодня реализацию нацпроекта «Образование» сдерживают системные сбои в строительной отрасли. Идет задержка с проектированием объектов и экспертизой. Хотя все необходимое финансирование выделено. Одна из причин – избыточные бюрократические процедуры. Строительная сфера регулируется разными правовыми актами. Сегодня требуется их синхронизация и применение, которое не допускает разных толкований», – сказал Бурков.

Он также назвал важным начать процесс перехода к использованию BIM-технологий для проектирования, строительства и экспертизы всех бюджетных объектов. Губернатор указал, что завершить его нужно к 2022 году.

Кроме того, отметил Бурков, в рамках нацпроекта «Образование» улучшаются и общие условия для учеников. В прошлом году были приобретены 20 новых школьных автобусов, треть образовательных организаций была обеспечена высокоскоростным интернетом.

Событием года в дополнительном образовании стало открытие регионального «Кванториума», в программах которого участвуют порядка 5 тыс. одаренных детей. Дополнительно создано 58 центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». В этом году запланировано открыть еще 42 подобных центров.

«Эти центры – возможность для наших детей развивать свои навыки вне школьной программы. Это знакомство с мощными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами и квадрокоптерами. В городах подобные технологии уже не в новинку, но для многих сельских ребят это осуществление их мечты. В результате охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в прошлом году достиг среднероссийского уровня – 73%», – добавил губернатор.

Всего Омская область приняла участие в 10 из 12 национальных проектов. На эти цели было предусмотрено 10,4 млрд рублей. В целом области удалось достичь целевых показателей.