В Омской области до конца года начнут строительство десяти детсадов

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Сможет ли Севморпуть завалить рыбой Россию

Доставка дальневосточной рыбы в Центральную Россию – по-прежнему проблемаФото: Игорь Буймистров /ТАСС
Иностранную рыбу давно пора заместить отечественной, с Дальнего Востока – вот только мешают этому большие расстояния и ограниченные мощности железной дороги. Доставка через Северный морской путь до сих пор остается экзотикой, хотя и весьма перспективной. Что мешает наладить регулярный маршрут поставки рыбы по СМП? Подробности...
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Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

Так традиционно выглядели парады на 9 мая, но предстоящий парад должен стать особеннымФото: Алексей Никольский/ТАСС
Предстоящий парад Победы в Москве соберет десятки государственных лидеров. Украинского президента Зеленского, которого ранее планировали пригласить, решили не звать. Также среди гостей окажется президент Франции Эммануэль Макрон, но зато не будет Ангелы Меркель. От чего зависят решения глав государств присутствовать на параде на Красной площади? Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Назван главный соперник Лукашенко

Официально безработный Бабарико ведет свою кампанию на «средства семейного бюджета» Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В среде белорусской оппозиции определился фаворит, фигура которого представляет реальную угрозу для единоличной власти Александра Лукашенко. Некоторые соцопросы свидетельствуют, что банкир Виктор Бабарико может рассчитывать на избрание президентом уже в первом туре. Кто этот человек, почему у него ищут «деньги русских олигархов» и что позволяет ему верить в неизбежность победы над Батькой? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Пример для России, как оно бывает, но лучше бы не надо

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Непрерывная череда разнообразных и незаурядных катаклизмов – от отрицательных цен на нефть до текущих усилий американцев по уничтожению своей правоохранительной системы – продолжается. И нет никаких намеков на то, что это скоро закончится. Подробности...
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Общественное безумие на ровном месте не возникает

Алексей Алешковский, сценарист
Сто лет назад у нас уже ставили на колени «бывших людей» – представителей ранее привилегированных классов. Классовая борьба, конечно же, отличается от расовой, но инструменты у них одни и те же. Подробности...
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В Британию пришли швондеровские времена

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Интересно, будут ли кого выносить из Вестминстерского аббатства в Лондоне, как в свое время Сталина из Мавзолея. Там ведь тоже много могил тех, кто был не очень-то толерантен в свое время – только слегка историю копнуть. Подробности...
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              В Омской области до конца года начнут строительство десяти детсадов

                 11 июня 2020, 15:38
              Фото: Джапаридзе Михаил/РИА Новости
              Текст: Антон Никитин

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              Губернатор Омской области Александр Бурков в рамках отчета о результатах деятельности правительства региона в 2019 году сообщил, что до конца года в области начнется строительства десяти детских садов.

              Глава региона представил депутатам законодательного собрания и общественникам отчет о результатах деятельности правительства региона в 2019 году, в том числе рассказал о реализации нацпроектов. Так, губернатор сообщил об итогах реализации на территории региона нацпроекта «Демография», который нацелен на улучшение благосостояния семей и поддержку рождаемости.

              «Как сказал президент Владимир Владимирович Путин, «нас должно стать больше, и мы должны стать лучше». За счет федерального финансирования мы ежемесячно выплачиваем пособия в связи с рождением первого и третьего ребенка. Получателями этих средств стали почти 16 тысяч семей нашего региона», – сказал Бурков, слова которого приводит портал «Твой Омск».

              Он напомнил, что в Омске завершено строительство четырех детских садов, а всего за счет строительства и ремонта в прошлом году было создано более 1 тыс. дошкольных мест.

              «В этом году мы должны зайти на площадки строительства еще десяти новых детских садов и открыть их в следующем году. Один из них будет построен на условиях долевого участия областного правительства и птицефабрики «Иртышская». Это достойный пример для всех предпринимателей, которым не чужды принципы социально ответственного бизнеса», – отметил глава региона.

              Также в прошлом году было начато строительство жилого корпуса психоневрологического интерната в Омске. Из 17 строящихся в России объектов такого типа омский интернат самый крупный, на его строительство выделено 560 млн рублей. Ввод объекта запланирован в 2021 году.

              Кроме того, в прошлом году регион получил хорошие возможности для обновления материально-технической базы в сфере образования. При участии частного инвестора открылась новая школа в Муромцевском районе, а в рамках национального проекта «Образование» начато строительство школы на 1122 места в микрорайоне «Амурский-2» Омска. Всего в 2021 году должны быть построены шесть школ: в Исилькуле, Горьковском, Черлаке, в микрорайоне «Ясная Поляна» и две школы в Омске.

              «Это наши планы. Все гладко на бумаге, но надо помнить про овраги. К сожалению, сегодня реализацию нацпроекта «Образование» сдерживают системные сбои в строительной отрасли. Идет задержка с проектированием объектов и экспертизой. Хотя все необходимое финансирование выделено. Одна из причин – избыточные бюрократические процедуры. Строительная сфера регулируется разными правовыми актами. Сегодня требуется их синхронизация и применение, которое не допускает разных толкований», – сказал Бурков.

              Он также назвал важным начать процесс перехода к использованию BIM-технологий для проектирования, строительства и экспертизы всех бюджетных объектов. Губернатор указал, что завершить его нужно к 2022 году.

              Кроме того, отметил Бурков, в рамках нацпроекта «Образование» улучшаются и общие условия для учеников. В прошлом году были приобретены 20 новых школьных автобусов, треть образовательных организаций была обеспечена высокоскоростным интернетом.

              Событием года в дополнительном образовании стало открытие регионального «Кванториума», в программах которого участвуют порядка 5 тыс. одаренных детей. Дополнительно создано 58 центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». В этом году запланировано открыть еще 42 подобных центров.

              «Эти центры – возможность для наших детей развивать свои навыки вне школьной программы. Это знакомство с мощными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами и квадрокоптерами. В городах подобные технологии уже не в новинку, но для многих сельских ребят это осуществление их мечты. В результате охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в прошлом году достиг среднероссийского уровня – 73%», – добавил губернатор.

              Всего Омская область приняла участие в 10 из 12 национальных проектов. На эти цели было предусмотрено 10,4 млрд рублей. В целом области удалось достичь целевых показателей.


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