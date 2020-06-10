Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду снижается на 5 копеек – до 68,54 рубля, курс евро вырос на 10 копеек, составив 77,79 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается до 40,66 доллара за баррель, передает РИА «Новости».