К конкурсу «Большая перемена» присоединились более 600 тыс. школьников

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1 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 11:20  |  vz.ru
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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Дагестан спасают из каменного мешка с ковидом

Медики Дагестана спасают жизни прямо сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Дагестан стал одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионов России, и федеральному центру пришлось срочно помогать республике. При этом местные чиновники спорят друг с другом по поводу оценок масштабов заболеваемости. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД пообщался с возмутителями спокойствия в правительстве республики и в мэрии одного из крупнейших ее городов. Подробности...
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Погром стал выходом США из карантина

Многие мегаполисы охвачены бунтами, погромами и мародерствамиФото: Trevor Hughes/Reuters
Протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, расширяются не по дням, а по часам. Все чаще начинает звучать слово «революция» в оценке как масштабов, так и последствий бунта. Полицейские участки и органы местной власти находятся в осаде, а Трамп прячется в бункере. Нацгвардия ведет бои за центры городов и проигрывает. Почему это происходит и что будет дальше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Давайте все-таки зададим самый важный вопрос, который давно беспокоит американцев и не только их. Действительно ли Америке присущ системный расизм? Что ж, короткий ответ на этот вопрос – да. Подробности...

Что дал Гитлеру «миллион» русских коллаборационистов

Тимур Шерзад, журналист
Тезис про «Вторую Гражданскую» в определенных кругах живуч и сегодня. Посыл прост – мол, между образованием СССР и началом Великой Отечественной не прошло и 20 лет, люди не успели собраться в полноценную нацию, а если и успели, то все равно ненавидели большевиков, Сталина и колхозы. На деле Великая Отечественная стала полной противоположностью Гражданской. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Украинское небо становится площадкой для удара США по России

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Украина становится площадкой для развертывания американских наступательных вооружений. Даже если Украина не будет членом НАТО, возможности для этого есть, и шутки тут неуместны. Подробности...
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

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      В России отметили день пограничника

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              К конкурсу «Большая перемена» присоединились более 600 тыс. школьников

                 1 июня 2020, 10:43
              Фото: bolshayaperemena.online
              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати  •
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              Заявки на участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена» подали свыше 600 тыс. старшеклассников, сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на открытии онлайн-фестиваля, приуроченного к Международному дню защиты детей.

              Кириенко поздравил участников фестиваля «Большая перемена» и всех школьников с Международным днем защиты детей, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

              «Сегодня я хотел бы сказать слова благодарности всем тем, кто помогает сделать ваше детство счастливым. В первую очередь, вашим родителям. У нас был по-настоящему удивительный учебный год, когда последние несколько месяцев вся учеба шла из дома, и многие родители на себе почувствовали, как непрост труд педагога и учителя. Давайте сегодня все вместе скажем «Спасибо!» нашим учителям, которые справились с этим вызовом, не прекращали учебные занятия из своего дома, осваивали новые для себя компьютерные технологии», – отметил Кириенко.

              Также он обратился к школьникам: «Режим обучения онлайн каждого из вас сделал более ответственным, а значит, чуть более взрослым. Вам самим пришлось управлять обучением, своим графиком, бороться с искушением заняться личными делами. Но это и делает человека взрослым – возможность выбора. Потому что все в жизни зависит от вас самих».

              Кириенко добавил, что в конкурсе «Большая перемена» принимают участие уже более 600 тыс. школьников, и каждый день поступают новые заявки.

              В ближайшее время в конкурсе начнется этап решения кейсов, задачи для него предоставляют крупнейшие российские компании – партнеры «Большой перемены». Еще одна особенность конкурса – в отличие от любой другой предметной олимпиады, конкурсные испытания «Большой перемены» построены таким образом, что каждый подросток сможет найти в нем возможности для реализации. В конкурсе девять тематических направлений, посвященных искусству и творчеству, науке и технологиям, журналистике, волонтерству, исторической памяти, путешествиям, городской среде, здоровому образу жизни и экологии.

              «Цель конкурса «Большая перемена» – дать каждому из вас попробовать себя в самых разных направлениях. Каждый человек талантлив. Вопрос только в том, чтобы понять, в чем твой талант, и не побояться пробовать свои силы и действовать. А задача государства, школы, родителей – всех нас вместе – создать условия для того, чтобы талант каждого человека был реализован. Россия для этого, по истине, страна возможностей», – подчеркнул Кириенко.

              Он также сообщил, что в рамках фестиваля объявлен старт очередного этапа конкурса «Добро не уходит на каникулы» и поблагодарил всех, кто на протяжении последних нескольких месяцев уже принимал участие в волонтерской работе.

              «Режим самоизоляции для большого количества людей с ограниченными возможностями или людей преклонного возраста создал серьезные ограничения. Мы очень благодарны сотням тысяч людей, которые помогали близким родственникам, соседям или незнакомым пожилым людям, которым очень нужна была эта помощь. Спасибо вам за то, что включились в эту работу. Я абсолютно уверен, что это принесло пользу не только тем, кому вы помогали, но и вам самим. Ведь самый большой шаг вперед мы делаем, не когда помогают нам, а когда  у нас появляется возможность помогать другим. Именно в этот момент ты становишься взрослее и принимаешь свои самостоятельные решения», – заключил он.

              Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 28 марта. Участие в нем могут принять школьники 8-10 классов. Регистрация открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн. Первый этап конкурса – дистанционный. После тестирования конкурсанты выполняют творческое задание, а затем их ожидают работа с кейсами, очные соревнования и финал, который состоится в октябре. Присоединиться к конкурсу и начать тестирование школьники смогут до 23 июня.


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