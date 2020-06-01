Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 41 копейку – до 69,74 рубля, курс евро снизился на 25 копеек, составив 77,68 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 37,89 доллара за баррель, передает РИА «Новости».