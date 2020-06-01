Командир Crew Dragon при переходе на МКС ударился головой

Командир экипажа Crew Dragon Даг Херли при переходе с корабля на Международную космическую станцию (МКС) ударился лбом, сообщил замруководителя пилотируемой программы НАСА Стив Стич.

«Да, он ударился головой, это иногда случается на орбите, но он в порядке, он отлично выглядел на пресс-конференции», – приводит слова Стича РИА «Новости».

Замруководителя пилотируемой программы НАСА пояснил, что астронавтам, находящимся «в сравнительно небольшом корабле» на протяжении долгого периода, требуется время для адаптации к условиям МКС.

В ходе сеанса видеосвязи с МКС после перехода экипажа на станцию Херли держался за лоб, после чего ему передали салфетку и он периодически вытирал правую часть лба, крови видно не было.

Напомним, в субботу вечером ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. В 17.11 мск воскресенья пилотируемый корабль Crew Dragon состыковался с МКС. После стыковки командир станции Крис Кэссиди открыл люк шлюзового отсека, затем был открыт люк корабля и астронавты Даг Херли и Боб Бенкен с Crew Dragon перешли на Международную космическую станцию.

Президент США Дональд Трамп во время выступления на космодроме по поводу запуска Crew Dragon провозгласил начало «новой эры американских амбиций».

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев выразил мнение, что полет нового пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX откроет дополнительные возможности для мировой космической программы.

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