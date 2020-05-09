Российский аппарат установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы

Российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» в преддверии Дня Победы впервые погрузился на дно Марианской впадины и установил там вымпел в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Погружение состоялось 8 мая в 22.34 по московскому времени, передает РИА «Новости».

«Российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики «Витязя» зафиксировали глубину 10 тысяч 28 метров», - сказали в Фонде.

В ходе погружения «Витязь» установил на дне Марианской впадины вымпел в честь Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, аппаратом проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучены параметры морской среды. Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов.

В Фонде подчеркнули, что «Вымпел» стал первым полностью автономным аппаратом, достигшим дна Марианской впадины. Там уточнили, что в отличие от работавших ранее в этом районе аппаратов Kaiko (Япония) и Nereus (США), аппарат «Витязь» функционирует полностью автономно.

«Благодаря использованию в системе управления аппарата элементов искусственного интеллекта, он может самостоятельно обходить препятствия по курсу, находить выход из ограниченного пространства и решать другие интеллектуальные задачи», – сказали в Фонде.

Генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев сообщил, что испытания аппарата «Витязь» будут продолжены. «Это первый из экспериментов, которые запланированы в рамках проекта «Витязь». Он осуществлен совместными усилиями российских судостроителей и научных коллективов РАН при поддержке Тихоокеанского флота. Успех эксперимента подтвердил верность выбранных разработчиками комплекса конструкторских решений, а также продемонстрировал эффективное и плодотворное сотрудничество в рамках широкой кооперации участников проекта», – сказал Григорьев.

Он поблагодарил все организации отечественной промышленности, участвующие в проекте. По его словам, проект «Витязь» – это дальнейшее развитие отечественных достижений в области создания глубоководных морских автономных комплексов, в том числе не имеющих ограничений по глубине погружения.

Глубоководный аппарат «Витязь» является составной частью комплекса сверхглубоководного погружения. Его разработка была начата в сентябре 2017 года. Тогда российские судостроители приступили к реализации инновационного проекта создания мобильного морского роботизированного комплекса, предназначенного для проведения научных исследований в любых районах Мирового океана.

Комплекс сверхглубоководного погружения способен работать на предельных глубинах Мирового океана. Свое название он получил в честь научно-исследовательского судна «Витязь», которое на протяжении почти 20 лет являлось флагманом экспедиционного флота СССР.

В состав комплекса «Витязь» входит автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу. «Комплекс полностью состоит из комплектующих отечественного производства», – отметили в ФПИ.

В конце прошлого года «Адмиралтейские верфи» получили заказ от Минобороны на строительство батискафа для работ в Марианской впадине. При этом сообщалось, что в России для строительства батискафа по исследованию Марианской впадины планируется применять новые сплавы, которые превосходят по твердости уже существующие.